“Una bruttissima sorpresa, al ritorno dalle feste. Di quelle che fanno male. Questa mattina abbiamo trovato il nostro ingresso imbrattato da scritte vandaliche di stampo nazifascista. Un gesto, qualunque sia la sua natura, da condannare senza esitazione. Incontrare questi simboli sui muri di un teatro che fa accoglienza, integrazione, comunità, ci lascia pieni di amarezza. E noi per questo sempre ci batteremo: per una periferia – per una comunità – pulite da questi simboli”.

Lo hanno dichiarato oggi su Facebook i responsabili del Teatro dell’Ortica in via Allende a Genova, dopo il blitz vandalico avvenuto probabilmente la notte scorsa.

Non solo svastica e croce celtica, ma anche scritte come “Acab” ossia All Cops Are Bastards e “Sono contento se vedo morire lo sbirro” che in realtà risultano simili anche a quelle utilizzate dai gruppi di estrema sinistra e di area anarchica.





Tuttavia, considerato che le scritte riportano anche messaggini d’amore e disegni osceni, gli investigatori della Digos, intervenuti sul posto, hanno riferito che si tratterebbe dell’opera di ragazzini.

Il cosiddetto Partito dell’antipolizia ha quindi fatto breccia anche tra i giovanissimi.

Tuttavia, se i consiglieri comunali del Pd (tra cui il segretario provinciale Alberto Pandolfo, fedelissimo della ministra Roberta Pinotti) si sono sentiti in dovere di esprimere subito la loro solidarietà ai responsabili del Teatro dell’Ortica, non hanno ritenuto di fare altrettanto con i poliziotti per stemperare la cultura dell’antipolizia che serpeggia anche tra alcuni giovanissimi di sinistra e di destra.

“Al Teatro dell’Ortica – hanno spiegato i consiglieri del Pd – va innanzitutto la nostra piena solidarietà per questo attacco gravissimo a quello che nei fatti è un preziosissimo presidio culturale e sociale per tutta la comunità genovese. I valori di solidarietà e uguaglianza, che l’Ortica mette in pratica ogni giorno con le sue attività, sono gli stessi a cui noi ci ispiriamo e che la nostra democrazia deve difendere, oggi più che mai soprattutto di fronte a simili episodi”.