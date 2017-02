Teatro Cargo ed il progetto “Emigrazioni di ieri e di oggi”

GENOVA. 27 FEB. In collaborazione con Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni, Galata Museo del Mare e Cooperativa Solidarietà e Lavoro, Teatro Cargo si sposta in centro per il suo progetto “Emigrazioni di ieri e di oggi” rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado. L’obiettivo è stimolare una riflessione multidisciplinare a carattere storico sui flussi migratori, considerando come sono cambiati dalla fine dell’Ottocento a oggi in una doppia lettura fornita dal teatro e dal museo.

In primo luogo ai ragazzi vengono proposti due spettacoli teatrali, “Scintille” (1 e 2 marzo) e “Compleanno afghano” (27 e 28 marzo), ambientati in epoche diverse.

Il luogo dove gli spettacoli vengono rappresentati non è casuale e offre un riverbero perfetto a queste storie. In un secondo momento, infatti, cioè dopo le rappresentazioni o anche in un altro giorno, è possibile ottenere altre informazioni ampliando la conoscenza sul tema emigrazione. Il Galata Museo del Mare, infatti, segue il modello culturale dell’educazione veicolata attraverso l’intrattenimento. Su questa linea ha ideato il MEM.

(Memoria e Migrazioni) un percorso museale in cui i visitatori diventano protagonisti di un viaggio in transatlantico in partenza per l’America, proprio come tante volte è successo dai moli del porto di Genova, nella cui antica Darsena si trova il Mu.MA. Non solo. Con il tempo l’esposizione è stata arricchita e aggiornata con altri documenti, tra cui i resti di un barcone spiaggiato a Lampedusa.

L’esperienza proposta ai ragazzi, composta dai due spettacoli e dalla visita al MEM (o da uno spettacolo con la visita al Mem o da uno spettacolo senza visita al MEM) curata dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro, punta sul contatto concreto con realtà difficili cui è bene accostarsi per non lasciarsi travolgere dai luoghi comuni e dai pregiudizi, con l’obiettivo di fare parte della complicata società in cui siamo immersi nel modo più consapevole possibile.

Il biglietto per ogni spettacolo è 6 euro. Per le classi che assistono ad entrambi gli spettacoli il costo complessivo è 10 euro. Per la visita al MEM, la sezione Memoria e Migrazioni allestita al terzo piano del Galata, il costo del biglietto è 3,50 euro.

FRANCESCA CAMPONERO

Per informazioni e prenotazioni degli spettacoli: telefonare al numero 010/694240 o scrivere a promozione@teatrocargo.it