GENOVA. 21 FEB. Dopo Roma e Milano, la protesta dei taxi arriva anche a Genova. Si tratta di una protesta contro la mancata approvazione delle norme anti Uber del Governo.

E’ in corso un presidio in piazza De Ferrari, Radiotaxi è attivo, ma non vengono escluse ulteriori manifestazioni.

Un centinaio di tassisti genovesi sono partiti alla volta di Roma per l’incontro tra i delegati nazionali ed il ministro Delrio.