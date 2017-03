Taxi, niente sciopero a Genova: solo assemblea

GENOVA. 23 MAR. Radiotaxi comunica che non ci sarà nessuna interruzione del servizio in città. “Pur riconoscendo la vertenza sindacale in atto e le proteste indette a livello nazionale – si legge in una nota – le organizzazioni sindacali genovesi non ritengono opportuno interrompere il servizio pubblico per evitare disagi all’utenza e per non favorire il fenomeno dell’abusivismo”.

“Pur considerando che il testo proposto dal governo sulla regolamentazione del settore del trasporto pubblico non di linea necessiti comunque di un ulteriore approfondimento – si legge ancora – le organizzazioni sindacali genovesi riconoscono l’apertura del governo nei confronti delle giuste necessità della categoria a tutela del proprio lavoro e della legalità”.

Per informare e sensibilizzare i colleghi, le istituzioni e i cittadini sulla situazione attuale della categoria, è stata convocata un’assemblea straordinaria in piazza De Ferrari per oggi, dalle 10 alle 18.