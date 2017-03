Taxi in sciopero nazionale il 23 marzo

ROMA. 13 MAR. I tassisti hanno proclamato uno sciopero nazionale per il 23 marzo dalle 8 alle 22. Saranno rispettate le fasce di garanzia e durante lo sciopero saranno assicurati i servizi sociali, cioè il trasporto di anziani, portatori di handicap e malati.

Lo sciopero è stato proclamato da UNica Cgil, Fit Cisl Taxi, Ugl Trasporti Taxi, Ugl Taxi, Federtaxi Cisal, Usb Taxi, Uti e Unimpresa.

Non hanno firmato il documento Uri, Uritaxi, Casartigiani e Confartigianato, mentre alcune sigle si sono riservate di aderire in seguito.

L’ultimo sciopero nazionale della categoria era stato proclamato nel 2012 quando era in carica il governo Monti.

I tassisti in un documento scrivono: “Ancora una volta siamo stati umiliati. Il governo non è stato in grado di fornire alcun tipo di risposta a delle semplici domande, nascondendosi dietro la sovranità del parlamento”.