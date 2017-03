GENOVA. 31 MAR. “Quello che sta facendo oggi il Comune sulla questione Amiu-Iren è una toppa peggiore del buco”. Lo ha dichiarato stamane il governatore ligure Giovanni Toti.

“In questi 5 anni in tutta franchezza in Comune a Genova è successa già ogni cosa immaginabile – ha aggiunto Toti – quindi io non credo che si possa superare la fantasia che hanno avuto loro nel gestire questa città in negativo in questi anni. Oggi a Tursi c’è l’ennesimo capitolo di un progetto che non ci vede convinti, che non è convincente, che non crediamo sia la strada giusta per questa città. Non siamo pregiudizialmente ostili alle privatizzazioni, anzi al contrario. Siamo favorevoli a delle privatizzazioni serie, che portino piani di investimento seri, che non portino aumenti di spesa ai cittadini ma anzi possibilmente delle diminuzioni delle loro tasse altrimenti non si capisce per che cosa si facciano queste cose. Quindi quello che sta facendo oggi la giunta Doria fuori tempo massimo, nelle ultime settimane di amministrazione, con un piano abborracciato giusto per metterci una pezza, è una toppa che è certamente peggiore del buco. La campagna elettorale che si apre, si apre sulla scorta di quello che sta accadendo oggi in Comune. Il candidato degli avversari è un esponente della giunta Doria, un assessore che sta oggi portando avanti quest’ennesimo piano, assolutamente controproducente per la città. È una candidatura in continuità. Ci auguriamo francamente che i liguri vogliano dire, come hanno detto in Regione, anche a Genova basta a tutto questo”.