Tariffa sosta a ora intera, Avvenente (Pd): Befana porterà carbone a Balleari

“È pervenuta una formale richiesta da parte di Babbo Natale, intende chiedere alla nuova Giunta Comunale il ripristino dei posteggi con possibilità di pagamento a frazione di ora”.

E’ la richiesta, pubblicata alcuni giorni fa su Facebook dal consigliere comunale del Pd Mauro Avvenente che è rivolta al vicesindaco e assessore comunale alla Mobilità Stefano Balleari (FdI) artefice della diminuzione delle tariffe orarie dei parcheggi in città (v. articoli precedenti).

“Babbo Natale – ha aggiunto l’ex presidente del Municipio Ponente – lascia le Renne solo pochi minuti per consegnare i doni ai bimbi ….e non si può mica …svenare ….pagando ogni volta un’ora intera. Se non sarà soddisfatto, pare che voglia consigliare a sua …cugina, la Befana, di portare …carbone a chi non ha saputo ascoltare la sua invocazione”.





Si può fare politica anche senza odio nei confronti dell’avversario.