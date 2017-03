GENOVA. 6 MAR. “Gravi violazioni delle regole della struttura che li ospita a Genova, minacce ad operatori e responsabile, rifiuto alla partecipazione ad attività previste dal progetto di integrazione, opposizione al trasferimento in altro centro, ma anche ripetuti episodi di insubordinazione”.

Queste, in sintesi, le accuse rivolte a due richiedenti asilo africani dalla cooperativa sociale che ha gestito la loro permanenza in Italia, che però, secondo i giudici del Tar della Liguria, non sarebbero sufficienti per legittimare gli atti con cui il Prefetto aveva revocato il “diritto all’accoglienza”. Uno dei migranti, presunti violenti, è originario del Togo, l’altro della Nigeria.

Il Tar della Liguria, accogliendo i ricorsi dei due migranti, oggi ha stabilito che la revoca è illegittima senza una preventiva comunicazione agli interessati dell’avvio del procedimento “in assenza di particolari esigenze di celerità”. I provvedimenti del Prefetto di Genova, quindi, sono stati annullati ed il Ministero dell’Interno è stato condannato a pagare le spese di giudizio (mille euro per ciascun procedimento).