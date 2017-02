Tafferugli ponte di via Caprera, la polizia avvia indagini

GENOVA. 12 FEB. La polizia ha avviato le indagini del caso per camprendere come un’ambulanza diretta oltre la cosiddetta ‘zona rossa’ di via Caprera durante il corteo contro il convegno delle ultradestre a Genova sia transitata in via Caprera tra i manifestanti e costringendo le forze dell’ordine ad aprire il blocco.

Il transito dell’ambulanza ha creato problemi di ordine pubblico costringendo la polizia ad aprire le transenne e a respingere con un paio di cariche di allegerimento un gruppo di manifestanti che cercavano di passare.

L’ambulanza poteva arrivare a destinazione percorrendo una strada alternativa non più lunga di quella effettuata.

Altre indagini sono state avviate dalla Digos per identificare i violenti che si sono scagliati contro i poliziotti, brandendo la cintura dei pantaloni come usano fare gli ultrà negli stadi. Proprio nell’occasione un operatore freelance è stato compito da una cinghiata.

Al vaglio degli investigatori i filmati e le foto degli scontri dell’intera manifestazione.