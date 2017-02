GENOVA. 21 FEB. Lo scorso 11 febbraio si era svolto a Genova un raduno dell’ultradestra, organizzato da Forza Nuova, che ha visto la partecipazione di esponenti di movimenti nazionalisti europei.

L’evento ha richiamato l’attenzione della sinistra antifascista, comprese le aree più radicali che si sono date appuntamento a Sturla in piazza Ragazzi del ‘99, per un presidio di protesta.

Nonostante la contromanifestazione si sia svolta sostanzialmente in maniera pacifica, un gruppo di soggetti della frangia più intransigente, fra cui anche elementi riferibili alla tifoseria organizzata genoana, si sono travisati posizionandosi in testa, contrapponendosi al contingente della polizia, opponendosi anche con cinghie e caschi oltre che con il lancio di oggetti contundenti e fuochi d’artificio.

Le indagini condotte dalla DIGOS hanno portato, nella mattinata odierna, al deferimento all’Autorità Giudiziaria di otto elementi, individuati come responsabili dei reati di resistenza a Pubblico ufficiale, oltraggio, getto pericoloso di cose, accensioni pericolose, travisamento e porto di oggetti atti ad offendere.

Uno di questi è stato denunciato anche per un episodio avvenuto l’8 gennaio scorso durante l’incontro di calcio Genoa vs Roma; in quell’occasione aveva acceso e lanciato un fuoco d’artificio, violando gli artt. 6 bis e 6ter della L. 401/89 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive).

Per il giovane è stato avviata la procedura per l’applicazione del D.A.Spo.

Sono in corso ulteriori indagini finalizzate all’accertamento dell’identità di alcuni facinorosi, al momento ancora sconosciuti, nonché all’individuazione di ulteriori responsabili di condotte penalmente rilevanti.