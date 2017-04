GENOVA. 4 APR. Ieri pomeriggio presso “La Rinascente” di via Vernazza, una volante del Commissariato Centro ha arrestato un’ ecuadoriana di 36 anni per rapina impropria in concorso.

La 36enne ed una complice hanno rubato abiti da donna per un valore di circa 800 euro.

Una dipendente ha notato che le donne armeggiare con i sistemi di antitaccheggio e ha cercato di bloccarle ma è stata ostacolata fisicamente dall’ecuadoriana che ha permesso la fuga della complice con la refurtiva.

Le volanti giunte sul posto hanno arrestato la donna per rapina in concorso mentre sono ancora in corso le ricerche della complice.