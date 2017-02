GENOVA. 15 FEB. Un belgalese di 25 anni, irregolare in Italia, senza fissa dimora, con diversi alias e gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio è stato fermato dalla polizia per ricettazione.

Gli agenti della Sezione Contrasto Crimine Diffuso della Squadra Mobile hanno notato l’uomo aggirarsi in via della Maddalena con al seguito una capiente borsa.

Gli agenti lo hanno riconosciuto come l’autore seriale di numerosi furti con destrezza, già arrestato nel mese di dicembre mentre rubava tra i banchi del tradizionale mercatino di Natale allestito a Brignole.

Controllato, lo straniero è stato trovato in possesso di numerosi capi d’abbigliamento per bambini, ancora muniti di etichetta, per un valore di circa 600 euro.

Dalle indagini avviate, la merce è risultata rubata nelle ore precedenti presso il negozio Prenatal di via XII Ottobre.

Il ricettatore è stato così sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria e condotto presso il carcere di Marassi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.