GENOVA. 23 FEB. I militari della Compagnia Carabinieri di Santa Margherita Ligure la notte del 21 febbraio hanno arrestato tre albanesi per furto aggravato.

Verso le 21.30 una pattuglia di Camogli, transitando nel comune di Recco, in prossimità della Chiesa del Suffragio, sita in via Roma, notava dietro una fioriera che delimita il piazzale della Chiesa le sagome di alcune persone che cercavano di nascondersi. A quel punto, l’equipaggio entrava nel piazzale della Chiesa e notava la presenza di tre uomini. Ai tre, visibilmente agitati, veniva chiesto di esibire i documenti d’identità per un semplice controllo di polizia. I due carabinieri notavano al contempo che dietro le loro spalle e, più precisamente in mezzo alle piante, i tre tentavano di nascondere un cacciavite della lunghezza di 32 cm. (manico 12 cm.) e un paio di guanti di colore nero da manovale. Sopra una fioriera, invece, vi era uno zaino di colore verde.

Con il supporto di un equipaggio della Stazione di Pieve Ligure, e scoperto che gli immigrati risultavano già gravati da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona, uno di questi inoltre era in atto sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora in Genova e presentazione alla p.g. per furto aggravato in abitazione in concorso, i tre fermati venivano perquisiti e trovati in possesso di:

– 1 Cellulare di marca Samsung modello I9301I, senza scheda SIM all’interno;

– 1 Cellulare di marca LENOVO modello K50-T 3S di colore nero;

– 1 paio di scarpe di marca “Hoogan” di colore beige;

– 1 orologio da uomo marca “SWATCH” con cinturino in pelle e cassa in acciaio;

– 1 Giubbotto invernale di marca “CIESSE” piumini di colore verde e blu all’interno;

– 1 orologio in acciaio di marca “Citizen” modello “Eco Drive”;

vari profumi di marca;

– Euro 60 circa in monete e circa 6 Franchi svizzeri che erano all’interno di un portagioielli in sughero.

Contemporaneamente la Centrale Operativa della Compagnia CC di Santa Margherita Ligure comunicava alle pattuglie dipendenti di un furto in abitazione avvenuto proprio nei pressi della chiesa del Suffragio. La descrizione della refurtiva corrispondeva in gran parte ai beni ritrovati nello zaino e la vittima del furto, invitata in caserma, riconosceva alcuni oggetti di proprietà tra la refurtiva.