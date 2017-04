Superficiale Casa di Bambola con Timi

GENOVA. 5 APR. Eravamo preparati alla nuova ed inedita lettura del dramma di Ibsen inno alla liberazione della donna dal mondo dei maschi, ma diciamo che l’adattamento della regista Andrèe Ruth Shammah sembra davvero un po’ troppo superficiale.

Ieri sera al Teatro della Corte vi è stata la prima di “Una casadi Bambola” che vede come protagonista l’attore Filippo Timi che per volere della regista che fu assistente al Piccolo Teatro di Giorgio Strehler e Paolo Grassi, assolve a tre ruoli dei tre personaggi maschili, il marito di Nora, l’amico medico ed il ricattatore. Come idea poteva non essere male per evidenziare come il maschio qualunque personalità abbia è sempre maschio con quelle idee “ maschiliste” che soprattutto nell’800 accomunavano tutto il genere virile. Però Filippo Timi più che evidenziare questo non fa che mettere in scena sè stesso in te ruoli ed in tre situazioni che si susseguono presentando a ruota lo steso personaggio un po’ cialtrone e ridanciano anche quando non è il caso.

E’ difficile credere alle parole di Nora quando rimprovera al marito di essere sempre stata trattata come una bambola quando con lui civetta dall’inizio alla fine come una tortorella innamorata per portargli via qualche corona dal portafogli, oppure quando insieme come due giocherelloni provano la tarantella napoletana per andare ad una festa. Dopo questo palese affiatamento sembra davvero strano il finale. Perchè Nora dovrebbe lasciare il suo farfallone amoroso per intraprendre una vita solitaria davanti ad un mondo pieno di incertezze? Dove sta la convenienza o la ribellione?…Insomma diciamo che il tutto risulta ben poco credibile all’interno dell’impostazione data dalla Ruth Shammah al noto dramma di Ibsen.

“Nora non è più l’eroina ribelle che abbandona consorte e figli perché stanca di essere trattata come una bambola, ma una manipolatrice che mente dalla prima all’ultima battuta in uno stato di perenne eccitazione, aggrappata ai suoi desideri” affermava la regista milanese presentando questo suo lavoro, ma francamente quello che abbiamo visto nell’intepretazione di Marina Rocco è semplicemnte una ragazzina capricciosa che non sa quello che vuole e la cui scelta finale di lasciare marito e figli non è altro che l’ennesimo capriccio. Senza dubbio Ibsen non voleva intendere questo quando ha disegnato il personaggio della sua Nora.

Lo spettacolo sarà alla Corte fino a domenica 9 aprile( ore 16).

FRANCESCA CAMPONERO