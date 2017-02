PADOVA. 25 FEB. Stasera è uscito il “6” nel concorso del Superenalotto. Il (misterioso) vincitore, che ha giocato i numeri in una tabaccheria a Mestrino in provincia di Padova, vanno 93.720.843,46 euro. La combinazione vincente estratta è stata 11, 17, 40, 69, 84, 85, numero jolly 82, numero superstar 62. La vincita di oggi è stata realizzata con un sistema, nella tabaccheria “La bottega tabacchi”.

Il “6” non usciva dal 27 ottobre scorso, quando in una tabaccheria a Vibo Valentia fu realizzata la vincita record di oltre 163 milioni di euro.Il jackpot stimato per il prossimo concorso risulta di 11,9 milioni di euro.

Ecco le estrazioni del Lotto di oggi:

BARI 52 68 57 50 33

CAGLIARI 51 02 20 62 58

FIRENZE 35 23 54 83 49

GENOVA 40 57 75 23 49

MILANO 46 41 90 81 80

NAPOLI 89 88 06 14 13

PALERMO 60 46 33 15 49

ROMA 18 07 25 28 85

TORINO 24 87 58 39 82

VENEZIA 53 02 59 69 40

NAZIONALE 31 26 05 41 74

10eLOTTO – NUMERI VINCENTI

02 07 18 20 23 24 35 40 41 46

51 52 53 54 57 60 68 87 88 89

NUMERO ORO: 52