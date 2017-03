Super Mario Run approda su smartphone e tablet Android

ROMA. 20 MAR. Dopo l’uscita su iPhone e iPad, Super Mario Run sta per approdare su smartphone e tablet Android.

Nintendo ha infatti comunicato che il gioco con protagonista l’idraulico italo-americano sarà disponibile sulla piattaforma di Google a partire dal 23 marzo.

Nello stesso giorno gli utenti dei dispositivi di Apple riceveranno un aggiornamento del videogame, che dovrebbe includere alcuni nuovi personaggi.

Da dicembre su iPhone e iPad, Super Mario ha fatto registrare 40 milioni di download nei primi 4 giorni e 50 milioni in una settimana.

Il gioco è gratuito nei primi schemi, superati i quali all’utente viene chiesto il pagamento una tantum di 10 euro.

Stando a quanto riferito dal presidente di Nintendo, Tatsumi Kimishima, a fine gennaio Super Mario Run era stato scaricato 78 milioni di volte, e più del 5% degli utenti aveva deciso pagare per poter andare avanti con il gioco.

In termini di ricavi si tratta quindi di almeno 39 milioni di dollari.



Android version of #SuperMarioRun will be available on 3/23 with the Ver.2.0.0 update! Pre-register now: https://t.co/dAxzTlppnG pic.twitter.com/nQ0T4znOBt

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 18 marzo 2017