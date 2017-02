Suora shock in Spagna: “Maria faceva sesso con Giuseppe”

GOSSIP. 1 FEB. Ha scioccato tutti l’uscita di una suora argentina, ma residente ormai da anni a Barcellona in Spagna, molto nota a livello mediatico, che, durante un intervento alla televisione iberica, ha dichiarato come la Madonna, chiaramente dopo la nascita di Gesù, avrebbe avuto rapporti sessuali con San Giuseppe come accade in tutte le coppie normali.

A rilasciare la discutibile dichiarazione è stata suor Lucia Caram, famosa sia nel suo paese d’origine che in quello adottivo, che ha spiegato: “Maria era innamorata di Giuseppe. Erano una coppia normale. Ed è normale fare sesso. Costa crederlo e digerirlo. Ci siamo fermati a norme che abbiamo inventato senza arrivare al vero messaggio”.

Una dichiarazione che prima ha lasciato a dir poco costernato il pubblico che assisteva all’intervista in televisione, e poi ha, ovviamente, scatenato un vero e proprio polverone soprattutto a livello ecclesiastico.

Nelle alte sfere della Chiesa Cattolica infatti, le reazioni, a dir poco furibonde, non si sono fatte attendere: da quella della Conferenza Episcopale Iberica a quella del Vaticano, fino a quella dell’Arcivescovo argentino da cui dipende la religiosa, e che ha ufficialmente censurato la dichiarazione di Suor Lucia, asserendo che “La verginità di Maria è una verità proclamata in forma definitiva già dal II Concilio di Costantinopoli del 553 dopo Cristo”.

Ma non solo, perché anche online è stata lanciata una petizione affinché la sorella venga pesantemente sanzionata. Sorella che, per il momento, chiede scusa e tace. Sperando che, dopo questa ‘uscita’, continui a tacere.

M.F.