Successo per il 7° Trofeo Lanterna

GENOVA. 20 FEB. E’ il Taekwondo Rozzano ad aggiudicarsi la settima edizione del Trofeo Lanterna, andato in scena domenica scorsa al PalaCus di Genova. Con diciannove ori, undici argenti e undici bronzi la società lombarda vince una manifestazione caratterizzata dalla partecipazione di ben 432 atleti in forza a 40 società provenienti da Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana e Sardegna. Secondo posto, in classifica, per la TaekwondOlimpico del maestro Maurizio Cheli con nove ori (Andrea Morello, Francesco Paddeu, Martina Meoli

Martino Campi, Simone Giordano, Lucrezia Punzo, Michele Rosati, Matteo La Rosa, Marco Incerti), cinque argenti (Alessia Gandolfo, Daniele Urbano, Gabriele Palumbo, Federico Delprato, Michele Orocchi) e undici bronzi (Greta Tranchina, Yuri Marcolli, Leonardo Agosti, Francesco Debilio, Lorenzo Trioli, Riccardo Fidone, Matteo Solari, Vittorio Brancaccio, Matteo Bevilacqua, Tiziano Ambrosetti). In classifica, dopo White Fox, Stone Age e Arezzo, i padroni di casa della Lanterna Taekwondo con cinque ori (Anna e Tommaso Fossaceca, Lorenzo Gambini, Paola Nardi, Andrea Cuccurullo), quattro argenti (Matthew Cavazzuti, Nicolò Canesi, Filippo Di Duca, Andrea Abbate) e sette bronzi (Silvia Guenna, Andrea Sciaccaluga, Daniele Manzo, Manuel Macchiavello, Martina Gambini, Matilde Cinanni, Tommaso Perticaro).

“Siamo molto contenti di crescere anno dopo anni, la nostra impostazione è sempre quella di esser vicina alla famiglie con una formula che prevede tutti i confronti nell’arco di una sola giornata – afferma il maestro e organizzatore Fabrizio Terrile – I numeri di questa settima edizione del Trofeo Lanterna, caratterizzata anche dagli apprezzati caschetti elettronici, ci dicono che siamo sulla strada giusta anche a livello organizzativo: noi vogliamo rimanere con i piedi per terra e, anno dopo anno, puntiamo a migliorarci”.