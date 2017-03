SAVONA. 28 MAR. Si è svolto a Finale Ligure il 24 e 25 marzo con grande successo Anello Verde, il Festival dell’ambiente, della natura, della green e smart economy, degli sport e attività outdoor realizzato con il contributo dell’Unione dei Comuni del Finalese e con il sostegno dello sponsor Ecomission, a cura di Risorse Progetti & Valorizzazione, idea e progetto di Tiziana Varino

Estremamente interessanti le realtà premiate e ampia soddisfazione dell’amministrazione per le tematiche approfondite, per la partecipazione di pubblico e per il divertente spettacolo in cui si è trasformata la serata di consegna dei riconoscimenti: un Emanuele Biggi brillante alla conduzione, la cantante Erika Celesti con performance da brividi in Earth heart song di Michael Jackson e Aquerello di Toquino, il comico Stefano Lasagna che ha stappato applausi e lacrime dal ridere, toccante la lettura di Lello Ceravole dei due passi tratti da Varigotti Club, ultima spiaggia ambientato sul territori ed efficace la presenza di Armando d’Amaro che ha accennato anche ai suoi libri ambientati sul territorio.

NOVE i riconoscimenti “Anelli Verdi” consegnati alle eccellenze green e smart nell’accezione che lo vede spesso affiancato a city, quindi intelligente, opere degli artisti Laura Tarabocchia, Marco Cammilli e Paolo Pastorino.

Questo l’elenco dei vincitori:

Anello Verde al “ racconto per immagini di un patrimonio green“ al video “Liguria from The Sky” a Nicola Bozzo

Anello verde alla migliore Iniziativa Green internazionale: Waste Mandala e Green Soldier, ha ritirato il premio il regista di “Waste Mandala” Alessandro Bernard

Anello verde alla migliore Iniziativa Green nazionale (per la capacità di fare educazione ambientale coinvolgendo direttamente i cittadini): Citizen Science di Istituto Tethys ha ritirato il premio la dott.ssa Sabina Airoldi,

Anello verde alla migliore Iniziativa Green regionale – Ciclovia dell’Ardesia, Val Fontanabuona, ha ritirato il premio architetto Cristina Cassanello

Anello verde alla migliore Iniziativa Green provinciale (per servizio sanitario di diagnostica a distanza e per iniziative legate all’istruzione come il mantenimento delle pluriclassi, i plessi in rete e la scuola a distanza): Comune di Sassello, ha ritira il premio il Sindaco Buschiazzo

Anello verde alla migliore Iniziativa Green privata (per la valorizzazione del territorio grazie alla produzione di una birra ricavata da produzioni autoctone del territorio savonese): Agribirrificio Alta Via

Anello verde alla Carriera Green – Stefano Unterthiner, fotografo del National Geographic, per vent’anni di carriera

Anello verde alla migliore Iniziativa Green di prevenzione: CRAS per animali selvatici di ENPA, ritira il premio Massimo Pigoni vicepresidente nazionale ENPA

Anello verde alla migliore Iniziativa Green del territorio (per la valorizzazione del territorio e dell’outdoor): FLOW