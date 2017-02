GENOVA. 18 FEB. Ieri sera il folto pubblico venuto a gustare Così fan tutte, la terza e ultima delle tre opere italiane “buffe” scritte dal compositore salisburghese su libretto di Lorenzo da Ponte da Le metamorfosi di Ovidio e da La grotta di Trofonio di Giovanni Battista Casti, non è rimasto certo deluso, anche se il cast prevedeva tutti giovani e dai nomi poco altisonanti.

Ma è stata proprio questa la sorpresa graditissima: godere di tutti quei talenti uniti insieme nel grande capolavoro mozartiano che mette in luce ironicamente la caducità e la superficialità dell’amore femminile, messo alla prova da un classico scambio delle parti. Il «vecchio filosofo», così è definito Don Alfonso nel libretto, è l’unico personaggio coerente della vicenda in quanto illuministicamente privo di emozioni, mentre i quattro innamorati le provano tutte. Certo comprendere fino a che punto le due donne sono sincere non è facile ed il dubbio permane, e fu forse questo aspetto ambiguo del testo dapontiano a sconcertare pubblico e critica nei tempi passati. Quello che è certo è che in questa ultima opera di Mozart, stando al registro e ai temi, vi è l’annuncio ufficiale del mondo romantico che sta arrivando.

La messa in scena di ieri che prevede l’allestimento della Fondazione Teatro Regio di Torino che, nella stagione 2002/3, segnò il debutto di Ettore Scola nella regia lirica, è assolutamente garbata ed elegante, consona all’ironia del testo. Saggia nella sua disposizione delle scene che ritraggono una costa campana avvolgente in cui lo sfondo del mare è sempre presente come complice dolce e romantico. Scola nelle sue regie liriche non ha mai fatto la scelta di stravolgere il periodo temporale in cui le opere sono state concepite e questo è sempre stato vincente. In questo modo ha sempre regalato al pubblico regie che catturano il gusto di tutti, mettendo in luce la musica ed il canto, i veri protagonisti dell’opera lirica.

E così fra scorci di stanze da letto, fra finestre aperte per fare entrare gli amanti , fra ruderi di una città di mare dove scorre la vita di pesca e di mercato, i giovani interpreti si muovono con agilità nella voce come nei corpi divertendo tutti e facendo apprezzare la giovinezza in tutti i sensi.

Bravissima Ekaterina Bakanova nel ruolo di Fiordiligi, come Raffaella Lupinacci in quello di Dorabella, straordinario Michele Patti, già ammirato nella sua prestazione passata in Don Giovanni, sempre al Carlo Felice. Buono anche Blagoj Nacoski in Ferrando, deliziosa e accattivante Barbara Bargnesi in Despina, e brillante nella voce Daniele Antonangeli alias Don Alfonso che forse dovrebbe studiare meglio le movenze da”vecchio” che certo ieri non aveva.

Unica nota negativa all’inizio della serata il volume del microfono sistemato in mezzo al proscenio del palco, che per un buon quarto d’ora ha fatto sembrare l’opera una registrazione radiofonica. Per furtuna tutto poi è andato a posto.

Lo spettacolo avrà repliche finoa mercoledì 22 febbraio, ed i protagonisti del 2° cast sono i migliori Solisti dell’Accademia di perfezionamento per cantanti lirici del Teatro alla Scala.

FRANCESCA CAMPONERO