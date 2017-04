GENOVA. 3 APR. Successo di pubblico per i Rolli Days di primavera. Secondo i dati elaborati dall’assessorato alla Cultura del Comune di Genova, sarebbero stati circa 100mila genovesi e turisti che sabato 1 e domenica 2 aprile hanno visitato i palazzi nobiliari di Genova.

Molti i turisti, anche stranieri, che hanno avuto l’opportunità di tuffarsi nella magnificenza dell’antica Repubblica di Genova, e i genovesi che hanno potuto riappropriarsi con orgoglio del glorioso passato della città.

Turismo ok come testimoniato dagli indici di occupazione degli alberghi nel week end: tra l’85 per cento e il tutto esaurito nella notte tra sabato e domenica e dal 70 al cento per cento tra venerdì e sabato.

Una formula unica, quella dei Rolli Days, che sta diventando un vero e proprio segno distintivo della città. Trentasette le dimore patrimonio Unesco coinvolte in questa edizione, dedicata alla memoria di Ennio Poleggi, i cui studi sono stati il fondamento per il riconoscimento da parte dell’Unesco.

Erano quattro i temi dei Rolli Days di primavera 2017: facciate dipinte, ninfei e giardini, restauri e rinnovi, cicli di affreschi a tema “imprese e condottieri”.

Aperti per la prima volta Palazzo Franco Lercari in via Garibaldi, Palazzo De Franchi in piazza della Posta Vecchia e Palazzo Brancaleone Grillo in vico Mele. Altre new entry Palazzo Doria Carcassi, sede della Fondazione Carige e l’atrio di Palazzo Pinelli con i suoi caratteristici “laggioni”, versione genovese degli azulejos in maiolica colorata.

Sono andate tutte esaurite le visite guidate dedicate alle persone non vedenti, alle persone sorde e persone post ictus. Le visite in LIS sono state raddoppiate.

“Il successo dei Rolli Days conferma il grande appeal rappresentato dalle dimore nobiliari patrimonio Unesco – sottolinea l’assessore alla cultura e al turismo del Comune di Genova, Carla Sibilla – con numeri da vero e proprio festival. Un risultato che è frutto di un lavoro di squadra che il Comune promuove e coordina”.

“Questo risultato – aggiunge l’assessore della Regione Ilaria Cavo – è pienamente in linea con i dati diffusi nelle scorse settimane da Federculture, con un aumento della spesa pro capite nel settore culturale, a Genova e in Liguria. Il mio ringraziamento va soprattutto ai tanti studenti dell’università ma anche di molti istituti superiori che, con competenza ed entusiasmo, hanno fatto da guida ai visitatori nei nostri meravigliosi palazzi, aperti in via eccezionale al pubblico: un ‘esperienza che ha arricchito loro ma soprattutto i turisti”.