Sturla, titolari carrozzeria e clienti nei guai per falsi sinistri

I titolari responsabili ed alcuni clienti di una carrozzeria di Genova Sturla sono finiti nei guai per un presunto raggiro alle assicurazioni che riguarderebbe falsi incidenti stradali e sinistri vari.

Secondo gli inquirenti, oltre a false certificazioni e documenti sarebbero stati taroccati anche alcuni verbali di denunce ai Carabinieri. Da qui le accuse, a vario titolo, di falso e truffa.

In sostanza, a guadagnarci sarebbero stati sia i titolari della carrozzeria, sia i clienti che avrebbero ricevuto rimborsi per incidenti stradali o atti vandalici o altri sinistri che non sarebbero mai avvenuti.





La procura ha chiuso le indagini sul caso nei giorni scorsi. Complessivamente, nell’inchiesta risultano coinvolte una decina di persone.