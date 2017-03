GENOVA. 10 MAR. “Il modo in cui è stata gestita, in termini politici, la collocazione, entro l’estate, di 50 richiedenti asilo a Struppa è disastroso. Ancora una volta la cittadinanza non è stata informata. Ancora una volta la politica è assente. E questo in una città che ha abbondantemente superato le quote previste”.

Lo ha dichiarato oggi l’autocandidato sindaco del Pd Simone Regazzoni.

“L’accoglienza non è in discussione. Ma deve essere diffusa, in piccoli nuclei e condivisa: altrimenti si trasforma in un problema. La collocazione di 50 persone a Struppa è, in questo senso, inaccettabile. Nessun vero processo di integrazione sarebbe possibile: ci troveremmo di fronte a un problema in grado di generare solo tensione sociale, che deve essere in ogni modo evitata. Servono ragionevolezza e senso di responsabilità da parte di tutti. Si riduca il numero dei richiedenti asilo a 10-15, si apra una seria discussione con la cittadinanza e si offra, in collaborazione con le reti sociali sul territorio, una vera occasione di accoglienza”.

I residenti della Val Bisagno ieri avevano annunciato una manifestazione di protesta che si terrà giovedì 16 marzo alle ore 17 tra via Lucarno e via Struppa.