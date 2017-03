GENOVA. 2 MAR. “I sindaci che hanno detto no al piano immigrazione dell’Anci Liguria hanno solo usato il buonsenso nell’interesse dei propri cittadini. Se Doria avesse fatto lo stesso quando ne ha avuto l’occasione oggi spazi come la Fiera di Genova, fondamentali per la città, non sarebbero ridotti a un campo di presunti profughi”.

Lo ha dichiarato il segretario della Lega Nord Liguria ed assessore regionale allo Sviluppo economico Edoardo Rixi.

“Quando governeremo Genova – ha aggiunto Rixi – daremo priorità alle nostre famiglie e allo sviluppo della città. Assurdo permettere che i migranti siano alloggiati un appartamento ristrutturato nella prestigiosa via Venti Settembre”.