Stelle nello Sport, votazioni aperte: ecco come sostenere le società sportive

CONDIVIDETE QUESTO POST ENTRO IL 20 APRILE. TRA TUTTI VOI CHE LO FARETE LIGURIANOTIZIE OMAGGERA’ UNA GIFT CARD COVERSTORE DEL VALORE DI 25 EURO.

GENOVA. 15 APR. Si scalda la corsa all’elezione degli sportivi liguri e delle Società sportive dell’anno. Con Stelle nello Sport, il progetto giunto alla 18° edizione, è possibile votare i Campioni e i nuovi talenti di ogni sport e, soprattutto, sostenere le associazione sportive dilettantistiche facendo vincere loro importanti bonus. E tra tutti i vontanti ci sono in palio 4 magnifiche crociere Costa.

Sul sito www.stellenellosport.com è possibile votare ogni settimana, fino al 20 maggio. Le dieci Associazioni più votate non solo avranno una speciale passerella al Galà delle Stelle del 9 giugno prossimo, ma potranno dividersi soprattutto un montepremi di oltre 10 mila euro in bonus molto utili. Dai materiali firmati All Sport Genova ai viaggi offerti da GenovaRent, passando per le forniture tipografiche di Algraphy, le gift-card firmate CoverStore, i gold kit delle Terme di Genova. La società sportiva ligure dell’anno, poi, vincerà anche un super premio, ovvero un viaggio andata/ritorno GNV per Sicilia o Sardegna per 4 persone con cabina e passaggio auto.

Votare è molto semplice. Basta cliccare su www.stellenellosport.com/registrati e accedere con un solo clic attraverso il proprio social account. A quel punto è possibile votare per una o più categorie: dai Big agli Junior, fino ai Green e alle Società. Tra tutti i votanti saranno estratte a sorte quattro magnifiche crociere Costa. Non solo. Chi entra nella Community di Stelle nello Sport potrà vincere ogni settimana premi e ricevere sconti e agevolazioni attraverso la Newsletter ligure dello Sport.