Stelle nello Sport è maggiorenne: al via la 18esima edizione

GENOVA. 3 MAR. Stelle nello Sport raggiunge la maggiore età. La manifestazione, presentata oggi in Regione Liguria, infatti, giunge quest’anno alla sua 18esima edizione.

Si aprono, così, le votazioni per eleggere gli Sportivi dell’Anno e il 23 marzo all’Acquario di Genova ci sarà l’evento benefico per la Gigi Ghirotti Onlus.

Promosso da Ansmes Liguria e organizzato dall’agenzia LiguriaSport.com, il progetto promuove numerose attività ed eventi sotto l’egida del Coni Liguria, con il sostegno di Regione Liguria, Comune di Genova e un nutrito numero di Aziende legate al territorio. Sul sito www.stellenellosport.com è possibile votare i propri Campioni preferiti e la Società sportiva d’appartenenza. Appuntamento ogni giovedì anche con il coupon pubblicato su Il Secolo XIX mentre le cartoline verranno distribuite presso Enti, Impianti sportivi e nel corso degli eventi.

Tra tutti coloro che parteciperanno alle votazioni saranno estratte a sorte 4 magnifiche Crociere Costa.

Molte le iniziative e gli eventi con il sostegno del Coni, della Regione Liguria, del Comune di Genova e di numerose aziende legate al territorio.

Si rinnova il derby del voto nel Trofeo Azimut riservato ai RossoBlucerchiati dell’Anno. E come per tradizione votazioni aperte nelle categorie Big Maschile-Trofeo Erg, Big Femminile-Trofeo Villa Montallegro, Junior Maschile-Trofeo Cambiaso Risso, Junior Femminile-Trofeo Iren, Green-Trofeo Ansaldo Energia. E ancora nel Trofeo EcoEridania, riservato alle Società Sportive dell’Anno. I primi 3 sportivi di ogni categoria e le 10 Società più votate saranno premiati sul palco del Galà di Stelle nello Sport, alla presenza di grandi campioni di livello internazionale. Più che mai importanti premi e bonus garantiti alle società “elette”.

“Tutto è nato 18 anni fa – racconta Michele Corti, ideatore del progetto – per celebrare i nostri Campioni e dare supporto a tutte quelle discipline sportive che di minore hanno solo la “visibilità”. Un gioco, insomma, che anno dopo anno si è trasformato in un progetto sempre più importante e complesso. Un percorso che oggi dura tutto l’anno con eventi, incontri, iniziative, un magazine televisivo dedicato a tutti gli sport in Liguria trasmesso da Primocanale che quest’anno compie 35 anni di vita e una serie di incontri nelle scuole in cui promuovere i valori dello sport”.

Fin dall’inizio, Stelle nello Sport ha avuto come obiettivo quello di sostenere la Gigi Ghirotti Onlus e creare una rete di iniziative a sostegno dell’attività coordinata dal Prof. Henriquet. Anche nel 2017 saranno raccolti fondi dai volontari della Ghirotti in occasione del Galà delle Stelle, la Notte degli Oscar al Porto Antico di Genova in cui verranno premiati sportivi e società eletti. Si rinnova anche l’appuntamento con la serata benefica delle Stelle alla presenza dei Campioni della risata di Bruciabaracche che si ritroveranno giovedì 23 marzo all’Acquario di Genova: un giro esclusivo tra le vasche, l’aperitivo nel Padiglione dei Cetacei e poi la cena nella Sala dei Delfini firmata Capurro Ricevimenti con il “Live Show” di Enzo Paci, Daniele Raco e dei Soggetti Smarriti.

Alla Gigi Ghirotti è dedicata anche l’Asta Benefica delle Stelle sulla piattaforma CharityStars. Ogni settimana saranno battuti all’asta all’indirizzo www.charitystars.com/vip/stelle-nello-sport cimeli dei più grandi campioni dello sport italiano e internazionale. Da Gigi Buffon a Federica Pellegrini, passando per i cimeli delle Nazionali di Basket, Volley, Nuoto Sincronizzato, Ginnastica e Pallanuoto. E ancora tutte le maglie di Genoa e Sampdoria, alcune casacche di Virtus Entella e Spezia, quella del Napoli di Insigne. E ancora il pallone Champions della Pro Recco Pallanuoto, i guantoni di Roberto Cammarelle, la tuta olimpica di Silvia Salis e molto altro ancora.

La passione dei liguri per lo sport sarà incentivata anche attraverso la 5° edizione del Premio Fotografico Nicali, contest istituito in memoria dello storico presidente del Coni Genova che permetterà di valorizzare lo sport nei suoi aspetti più emozionali. Non è necessario essere fotografi per partecipare, è sufficiente un telefonino, una idea, una emozione.

Chiunque potrà inviare fino a un massimo di 3 foto alla mail foto@stellenellosport.com o sulla pagina www.facebook.com/stellenellosport nell’evento appositamente creato. O ancora su Instagram con hashtag #PremioNicali e tag @stellenellosport. C’è tempo fino al 18 aprile per inviare la propria foto, poi scatterà la votazione e le 20 foto che avranno ottenuto i maggiori “Mi Piace” saranno premiate alla Festa dello Sport

Sul sito www.stellenellosport.com è possibile votare i propri campioni preferiti e la società sportiva di appartenenza.

“Regione Liguria lo sostiene anche quest’anno – ha sottolineato l’assessore regionale Ilaria Cavo – recependolo come progetto di sport, ma anche di cultura, di cultura dello sport portando questi valori nelle scuole. Seimila vengono toccati da questa esperienza e quest’anno c’è anche un concorso per stimolare i giovani a produrre un elaborato sullo sport. E poi c’è la solidarietà alla Gigi Ghirotti”.

Partecipazione è la parola d’ordine. Iniziano oggi tre mesi di iniziative ed attività che coinvolgeranno migliaia di sportivi e appassionati, soprattutto tra i giovani. Stelle nello Sport supporta più di 80 eventi sportivi. Nel mese di Aprile arriverà la decima edizione dell’Annuario Ligure dello Sport. Il gran finale sarà come sempre la Festa dello Sport, la tre giorni organizzata con Porto Antico e Uisp che permetterà a decine di migliaia di giovani di provare oltre 70 discipline e appassionarsi allo Sport.

Il punto di partenza è il sito www.stellenellosport.com. Basta un clic per entrare nella Community, concorrere all’estrazione di tanti premi e conoscere ogni settimana iniziative, eventi, storie, protagonisti. Perché lo Sport è Cultura e il grande obiettivo del progetto, raggiunto in 18 anni di vita, è stato quello di promuovere la cultura dello sport.

Stelle nello Sport può contare sul patrocinio delle massime istituzioni. Regione Liguria, Comune di Genova, Coni Liguria, Cip Liguria, Miur, Porto Antico, Genoa CFC, UC Sampdoria, Ussi Liguria, Panathlon Liguria e in particolare i Club Genova 1952 e Genova Levante, Uisp Liguria e Cus Genova. Il successo del progetto Stelle nello Sport è merito di un grande gioco di squadra.

LiguriaNotizie.it sarà Media Partner dell’iniziativa.