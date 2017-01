GENOVA. 20 GEN. Domani mattina uno dei leader del centrodestra sarà a Genova. Dopo aver girato tutto il Paese partendo da Milano con la Convention “Megawatt Energie per l’Italia “, Stefano Parisi approda in Liguria.

“Arrivo a Genova – ha spiegato Parisi – forte del consenso acquisito in questi mesi con il movimento politico nato per recuperare il consenso che si è perduto nell’area del centro destra di stampo liberale, popolare e riformista. L’Italia deve uscire da un periodo ormai troppo lungo di divisioni e fratture: la campagna referendaria ci ha consegnato un paese diviso, sfiduciato, con gravissimi problemi economici e sociali irrisolti, e uno Stato divenuto marginale in Europa. Il centrodestra deve prepararsi per tempo e dare al Paese una leadership seria, affidabile, che sappia affrontare i problemi degli italiani, e per portarci fuori dalla crisi economica e sociale. Abbiamo il dovere di riportare i moderati al voto. Il centrodestra deve dare agli italiani un’alternativa vera a Grillo. A Genova portiamo la consapevolezza e l’orgoglio di tanti cittadini che ci seguono e tornano a sperare in un centrodestra credibile e solido”.

L’appuntamento è alle ore 10 presso la Sala Sivori (Salita Santa Caterina). Sono previsti anche gli interventi di Stefano Messina, Daniela Alamo, Bartolomeo Giachino e Giorgio Mosci. Assenti il governatore ligure Giovanni Toti e il segretario della Lega Nord Liguria Edoardo Rixi.