Stefania ad Alice: noi non siamo cortigiane e i colleghi non sono cicisbei

GENOVA. 2 MAR. Alice Salvatore, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, durante la riunione dell’Assemblea legislativa della Regione Liguria ieri si è rivolta pubblicamente verso gli altri consiglieri definendoli, tra le altre cose, dei “cortigiani” che farebbero “giochi da salotto”.

“Dal curriculum vitae di Alice Salvatore, risulta che il consigliere regionale del M5S abbia conseguito una laurea in Lingue e Letterature Straniere con esperienze anche nel Regno Unito – spiega il consigliere regionale del Carroccio Stefania Pucciarelli – e che, quindi, conosca il significato che viene comunemente attribuito a quella parola, soprattutto in inglese, se riferito ad una donna.

Il termine cortigiani utilizzato in aula appare offensivo perché noi non siamo delle cortigiane e i nostri colleghi non sono dei cicisbei.

Mi permetto di suggerire alla più giovane collega di chiedere scusa ed ammettere di avere commesso una gaffe. Qui ci sono donne e uomini che lavorano seriamente e non fanno politica da salotto o di altra natura.

Se c’è qualcuno da denunciare all’Autorità competente, come ha minacciato di fare Alice Salvatore per i ritardi dell’inizio dei lavori del Consiglio, sicuramente è chi, come in questo caso, utilizza pubblicamente termini offensivi e non veritieri nei confronti delle colleghe e dei colleghi”.