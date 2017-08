Statua Gigante Monterosso, ordinanza vieta avvicinamento

SPEZIA. 18 AGO. La guardia costiera ha emesso un’ordinanza che vieta la sosta in un raggio di 20 metri a bagnanti, sub, pescatori e natanti nello specchio acqueo e in un pezzo di spiaggia antistante la scultura del Gigante, nella spiaggia di Fegina a Monterosso, alle Cinque Terre in quanto si sono staccati dei frammenti.

Ieri un esposto di alcuni cittadini aveva denunciato lo stato di pericolosità della statua, che appartiene ad un privato e che risale al 1910.

La statua è una scultura in cemento armato e ferro di Arrigo Minerbi. E’ alta 14 metri e rappresenta Nettuno intento a sorreggere una terrazza a forma di conchiglia.





Già negli anni Sessanta la statua simbolo delle Cinque Terre ebbe bisogno di alcuni restauri, dopo essere stata parzialmente danneggiata dalle mareggiate.

Del caso se sta occupando anche il sindaco di Monterosso Emanuele Moggia che avrebbe sollecitato il privato affinché se ne prenda cura. Tra l’altro, recentemente anche il Mibact ha riconosciuto nel Gigante un bene da tutelare.