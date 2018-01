Statistiche Genoa, Grifone animale da trasferta

Un Genoa da trasferta. Così è, se ci pare. Mica era successo una miriade di volte nell’ultrasecolare storia del Vecchio Balordo.

Più punti collezionati lontano da Marassi, sino a questo punto, che tra le torri del Ferraris. Ma una squadra capace di rompere comunque il sortilegio, leggi i primi tre punti interni con il Benevento, grazie alla residua carta rimasta nel mazzo del girone di andata. All’ultimo respiro. In tutti i sensi. C’è da riempirsi i polmoni di orgoglio, altro che no, guardando al rendimento della fase difensiva in trasferta, comparando le statistiche dei cinque maggiori campionati europei. Ebbene. Dopo il giro di boa il Genoa si colloca al terzo posto per minor numero di gol incassati (5), al pari di Manchester City, Atletico Madrid, Real Madrid (solo 7 gare disputate) e Montpellier. Meglio hanno fatto solo il Barcellona (3) e la Roma (4), con i giallorossi che devono però recuperare un incontro. La lotta per la salvezza si sta accendendo nelle retrovie. E il Grifo può dire la sua partendo proprio dalla difesa, per continuare a lavorare e guardare avanti.