Stasera alla Claque i Pirati dei Caruggi

GENOVA. 24 MAR. Questa sera venerdì 24 marzo alle ore 21.30 presso l’accogliente location de La Claque si esibirà il gruppo di comici i Pirati dei Caruggi formato da Enrique Balbontin, Alessandro Bianchi, Fabrizio Casalino e Andrea Ceccon.

La parola pirata deriva dal greco PEIRATES che significa “colui che cerca la sua fortuna nelle avventure”. Ed è proprio in questa nuova avventura alla Claque che i Pirati dei Caruggi, con insensato ottimismo, cercano le loro fortune. Più sporchi e malfamati degli stessi caruggi dove si esibiscono, al di fuori degli stereotipi e non solo di quelli, i Fab Four di San Donato tornano per affrontare questa nuova stagione più impreparati e disorganizzati che mai: affidando come sempre al caso l’eventuale responsabilità dei loro clamorosi successi, a cominciare dai sistematici sold-out della scorsa stagione.

Anche quest’anno lo spettacolo sarà diverso ogni settimana, senza dimenticare i classici del repertorio. Tra le novità: improbabili ospiti (ostaggi?) e nuovi numeri che sulla carta non esistono, ma non fanno così anche le isole del tesoro? Come diceva il capitano Svobòda: “Quando momento di salire su palco viene, anche idea viene”, e non s’è mai vista epoca più adatta all’arrembaggio e ai colpi di cannone.

Costo biglietto: 13,00 €