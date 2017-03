Start-up Iit premiata alla fiera europea di robotica

GENOVA. 24 MAR. Movendo Technology è una start up nata nel 2017 all’Istituto italiano di tecnologia ed è stata premiata alla 14^ edizione dell’euRobotics TechTransfer Award 2017 a Edimburgo, il più importante evento di robotica in Europa e uno dei principali al mondo, con lo scopo di selezionare gli esempi di successo per il trasferimento tecnologico dal laboratorio al mercato.

I riconoscimenti vanno solo a due dei partecipanti e Movendo Technology, arrivato secondo, entra fra i vertici del Technology Transfer 2017 dopo il confronto con istituti di ricerca quali l’ETH di Zurigo, Robohub, l’IFF del Fraunhofer e il Politecnico di Torino.

Movendo Technology, nata grazie ad un investimento di carattere industriale di 10 milioni da parte del gruppo Dompè che ne detiene il 50% – si è aggiudicata il riconoscimento internazionale per il robot riabilitativo Hunova specializzato in campo ortopedico, neurologico e geriatrico.

Il robot Hunova è già utilizzato da 300 pazienti in diversi centri ospedalieri liguri e toscani.

Si tratta di uno strumento che integra meccatronica, elettronica, sensoristica e software. Permette a medici e fisioterapisti di misurare, predire e prevenire molte patologie, individuando gli interventi più opportuni ed efficaci per traumatizzati, pazienti afflitti da ictus e anziani.

Da maggio, con la consegna del primo lotto di robot riabilitativi attualmente in fase di produzione a Genova, Hunova amplierà il suo mercato in Europa e negli USA, dove sono già in corso di avvio le sperimentazioni cliniche.