GENOVA. 10 LUG. Violento alterco e botte da orbi a Staglieno per ottenere il posto migliore per le offerte. La rissa è avvenuta ieri fra volontari di una pubblica assistenza di Milano e una di Genova, davanti all’ingresso del cimitero Monumentale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti che hanno arrestato tre militi di 21, 28 e 39 anni. I primi due sono residenti a Milano, il terzo a Genova.

I più giovani risultano volontari della Pubblica assistenza di Santa Croce San Michele di Milano. Il 39enne appartiene alla genovese Valbisagno Soccorso.





All’origine della lite tra volontari, secondo quanto ricostruito, la postazione delle ambulanze per la raccolta fondi a favore delle rispettive pubbliche assistenze effettuata in via alla Chiesa presso il cimitero.

I due milanesi ed il genovese, secondo la polizia, si sono affrontati prima con calci e pugni, poi con le sedie dei rispettivi banchetti.

I tre arrestati hanno riportato ferite lievi. La polizia ha avviato degli accertamenti per verificare se i tre arrestati fossero autorizzati a svolgere la raccolta fondi dalle pubbliche assistenze del 118. In particolare, gli investigatori vogliono chiarire perché i due milanesi siano arrivati sino a Genova per fare la raccolta dei fondi.