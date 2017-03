GENOVA. 18 MAR. Cinghiale partorisce in città e diventa l’attrazione di molti curiosi. L’animale selvatico ha scelto di dare alla luce i suoi cuccioli sotto il ponte Bezzecca a Staglieno, sul greto del fiume Bisagno, che al momento è secco.

Gli otto cuccioli sono stati partoriti in pieno giorno. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia municipale in attesa di poter trasferire mamma e cuccioli. Nel frattempo tante famiglie hanno scattato foto alla cucciolata. In città continuano con sempre più frequenza gli avvistamenti di ungulati. Nelle ultime settimane sono stati avvistati ovunque, in particolare nei quartieri di San Fruttuoso e di Albaro.