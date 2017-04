GENOVA. 8 APR. “Da tempo abbiamo portato all’attenzione della Giunta Doria varie problematiche di degrado, incluso lo scempio dei cosiddetti ‘staccapanni’. In ogni zona in cui sono posizionati il risultato è sempre lo stesso: chi arriva si serve e fa man bassa di tutto per poi, forse, rivenderlo altrove. Spesso sono stati pizzicati alcune persone che si sono catapultate nei cassonetti per rubare i vestiti usati e poi sono state denunciate per furto. Altri ladri riescono a farla franca ogni giorno. A Voltri, come in altre aree della città, si vive una condizione di degrado e di illegalità, ma il Comune non fa nulla. Molti abitanti chiedono che gli ‘staccapanni’ vengano tolti”.

La denuncia arriva da Lorella Fontana, residente a Voltri e responsabile genovese Enti locali per la Lega Nord Liguria, che ci ha inviato la foto riferita ai manufatti definiti “nuovi” e già scassati. Si trova a Voltri, in via Buffa, di fronte all’uscita della scuola elementare “D’Albertis”.

“Sottrarre il vestiario è facile – aggiunge Fontana – e il risultato è sotto gli occhi di tutti. In questo modo viene vanificata la nobile intenzione di solidarietà del progetto iniziale. Pertanto, tale iniziativa, che prende il nome da una fiaba di Gianni Rodari, lo Staccapanni, dovrebbe essere terminato al più presto dal Comune perché purtroppo a Genova le fiabe muoiono nei quartieri degradati, ormai insicuri e fuori controllo”.