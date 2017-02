Squalifiche serie A: Samp senza Torreira

GENOVA 22 FEB. Un assente per parte al “Barbera”. Lucas Torreira ed Edoardo Goldaniga non scenderanno in campo perché stoppati per un turno dal Giudice Sportivo. Oltre ai due calciatori di Sampdoria e Palermo, salteranno la prossima giornata di campionato anche Biglia (Lazio), De Paul e Hallfredsson (Udinese), Ferrari (Crotone), Miranda (Internazionale), Tachtsidis (Cagliari) e Vecino (Fiorentina). In chiave blucerchiata da segnalare il primo giallo stagionale per Fabio Quagliarella, il secondo per Bruno Fernandes e il quarto per Emiliano Viviano, che raggiunge in diffida Karol Linetty.

Un’assenza molto importante per il tecnico Giampaolo in una sfida dalle mille insidie in terra siciliana.