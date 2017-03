Squalifiche B: due stop per lo Spezia, Entella ok

LA SPEZIA 29 MAR. Giudice sportivo: le decisioni sulla 32a giornata di Serie B. Due squalifiche per lo Spezia, nessuna per l’Entella.

Gare del 25-26 marzo 2017 – Undicesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

AMMENDA

– € 1.500,00 alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, lanciato sul terreno di giuoco un petardo e, al 2° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

MIGNANELLI Daniele (Ascoli Picchio): per avere, al 41° del secondo tempo, rivolto epiteti insultanti ad un Assistente.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BONAZZOLI Federico (Brescia)

CORVIA Daniele (Latina)

BESSA Daniel (Hellas Verona)

EBAGUA Osarimen (Vicenza)

FEDELE Matteo (Bari)

LANCINI Edoardo (Novara)

LAZZARI Manuel (Spal 2013)

PASA Simone (Cittadella)

SOUZA ORESTES Romulo (Hellas Verona)

TERZI Claudio (Spezia)

TONUCCI Denis (Bari)

VIGNALI Luca (Spezia)

L’aquilotto Daniele Sciaudone, nona sanzione, entra in diffida