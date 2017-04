Squalificati A: cinque giornate per il genoano Pinilla

GENOVA 4 APR. Stangata per il Genoa che dovrà fare a meno a lungo del proprio attaccante cileno Pinilla, espulso domenica nella pesante sconfitta casalinga contro l’Atalanta. Il Giudice Sportivo di serie A ha infatti squalificato Pinilla per ben cinque giornate di campionato per le proteste e la tentata aggressione al direttore di gara.

Sampdoria e Fiorentina si affronteranno al completo sul piano disciplinare. Non figurano né blucerchiati né viola nel comunicato del Giudice Sportivo, che, dopo la 30.a giornata, ha comminato le seguenti sanzioni: uno a Gazzi (Palermo), Jankto (Udinese), Kessie (Atalanta), Rossettini (Torino). In chiave Doria restano in diffida Edgar Barreto, Karol Linetty, Luis Muriel e Jacopo Sala.