Sportiva Sturla rinnovata, venerdì la presentazione della nuova squadra

GENOVA. 8 GEN. La Sportiva Sturla si riaffaccia alla finestra di un nuovo campionato di serie B con il tradizionale grande entusiasmo. Venerdì prossimo, alle 20 presso lo chalet sociale di via V maggio, si terrà la presentazione ufficiale della squadra. Dopo aver sfiorato la promozione in A2 nelle ultime due stagioni, il 2018 sarà un anno caratterizzato da un forte rinnovamento e da una nuova guida tecnica. L’allenatore Piero Ivaldi si sta infatti occupando della crescita della prima squadra e di dare un forte impulso al settore giovanile. La rosa della nuova squadra si compone di 17 giocatori, 8 dei quali alla prima esperienza con i colori biancoverdi. Gli allenamenti si svolgono tra le piscine di Albaro e Bogliasco, sede degli incontri casalinghi. Il campionato partirà in trasferta sabato 20 gennaio 2017 a Sori contro l’Unione Sportiva Locatelli.