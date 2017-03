Sportiva Sturla “prenditutto” ai Regionali di Salvamento

GENOVA. 27 MAR. Si sono svolte domenica alla Sciorba le finali regionali Assolute di Salvamento, ultimo test valido per ottenere il pass per gli Italiani Assoluti di Milano ad aprile: vince la Sportiva Sturla, con 17 titoli vinti su 21, oltre a 8 argento e 6 bronzo, per un totale di 31 medaglie complessive. Al secondo posto My Sport Genova Nuoto con 3 ori, al terzo Cairo-Acqui con 1 oro.

Ecco il commento del Responsabile Tecnico Fabio Gardella: “Nel complesso tempi cronometrici non eccezionali, alcuni atleti di punta un po’ in ombra e qualche assente di troppo, questo il bilancio della giornata che comunque conferma lo Sturla sempre ai vertici eguagliando il record dello scorso anno di 17 titoli conquistati ma con più medaglie complessive, viste le numerose doppiette e alcune triplette sul podio… Ora dobbiamo concentrare tutte le nostre energie negli Assoluti di Milano, sarà durissima ma anche tappa fondamentale per rimanere agganciati alle società italiane militari e civili più forti. A seguire tutta la serie di gare oceaniche, in mare e sulla spiaggia, che affronteremo quest’anno da campioni d’Italia in carica, ma ci penseremo al momento giusto…”.