Sportiva Sturla in evidenza ai Regionali giovanili

GENOVA. 7 MAR. Da Venerdì 3 a Domenica 5 marzo, si sono svolti presso la piscina di Sciorba le finali dei Campionati Regionali Giovanili 2017. Quest’anno la Sportiva Sturla si è presentata ai blocchi di partenza con 24 atleti e 95 presenze gare, un ottimo risultato già raggiunto ancor prima di iniziare le sfide in acqua. Il primo risultato di rilievo viene sottolineato dai cinque atleti che rappresenteranno la Sportiva Sturla ai Campionati Italiani Primaverili di Riccione (Matteo Maragliano, Matteo Sibilla, Chiara Carmassi, Camilla Rebollini e Sara Garipoli); per non parlare dei 5 titoli regionali conquistati e le 32 medaglie vinte. Un risultato che non si verificava da oramai troppe stagioni e che dimostra quanto la squadra sia cresciuta sia a livello tecnico che umano.

Ogni gara è stata seguita da tutto il “Dream Team” con entusiasmo e sostegno sottolineando uno spirito di squadra da invidiare, un team di atleti guidati da Valentina Tricarico e Alessio De Luca che si sono piazzati con decisione al 4° posto con 344 punti, migliorando la posizione dell’anno precedente che li vedeva in quinta posizione con 286 punti. A seguire gli atleti hanno permesso un risultato così importante.

– MATTEO MARAGLIANO anno 1999

Campione regionale 50 farfalla

2° class 100 farfalla

2° class 100 dorso

2° class 200 farfalla

3° class 100 stile

3° class 50 stile

– CHIARA CARMASSI anno 2001

Campionessa regionale 50 Farfalla

Campionessa regionale 100 farfalla

– CAMILLA REBOLLINI anno 2004

Campionessa regionale 100 rana

3° class 200 rana

– LUCA DE PASCALE anno 1999

Campione regionale 1500 stile libero

2° class 400 misti

3° class 200 stile libero

3° class 400 stile libero

3° class 200 delfino

– MATTEO SIBILLA anno 1999

2° class 100 rana

2° class 200 rana

3° class 50 rana

– CATERINA RIZZO anno 2001

2° class. 200 rana

3° class. 100 rana

3° class. 400 misti

– PIETRO AMICABILE anno 2002

2° class 50 stile libero

3° class 100 stile libero

3° class 200 stile libero

– SARA GARIPOLI anno 2004

2° class. 100 farfalla

3° class 200 farfalla

– LORENZO GAZZOLO anno 1999

3° class 50 farfalla

3° class 1500 metri stile libero

– MICHELE MARAGLIANO anno 2002

3° class 50 stile libero

– ALESSANDRO LAMBERTI anno 1998

3° class 200 farfalla

– GIORGIO TRAVERSO anno 1999

3° class 200 misti

– FRANCESCA GIOVINAZZO anno 2002

2° class 800 stile libero

– CHIARA DE PASCALE anno 2003

3° class 400 misti

Non possiamo dimenticare coloro che hanno partecipato a queste finali e che con il massimo impegno hanno migliorato i loro record personali e migliorato le posizioni in classifica, mancando in alcune occasioni il podio per un soffio: Lucia Caridi, Carolina Timossi, Alessia Vitta, Cecilia Gasperini, Matteo De Pascale, Filippo Pelucchini, Alessandro Criniti, Matteo Magnani, Simone D’Ambrosio e Sebastian D’Alì.