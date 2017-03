GENOVA. 10 MAR. Esposto alla Corte dei Conti contro lo sportello per la famiglia della Regione Lombardia e della Regione Liguria (approvato su proposta del capogruppo di FdI Matteo Rosso). L’iniziativa è stata annunciata oggi dal Consultorio transgender assieme al Movimento identità trans di Bologna.

L’avvocato di Gay Lex, Cathy La Torre, questa mattina a Genova per la presentazione della giornata “Cambio anagrafico: piu’ diritti meno traumi per le persone transgender” alla Comunita’ di San Benedetto, ha spiegato che lo Sportello per la famiglia definito “anti-gender” in Lombardia è stato un “flop” e sarebbe “un grande spreco di denaro pubblico offrire un servizio sulla base di un qualcosa che non esiste”.

L’avvocato, quindi, ha parlato di “marchetta politica” della giunta Toti e chiede alla magistratura contabile di “valutare se c’e’ un danno erariale da parte della Regione Liguria, del presidente Toti che ha lanciato quest’inutile servizio. Se si voleva fare un servizio alle famiglie bisognava potenziare i servizi professionali per la disforia di genere, per l’accompagnamento delle famiglie, anche con minori”.