Splendida Benzini. In Francia è terza

GENOVA. 11 MAR. Erica Benzini conquista il bronzo a squadre Junior compound ai Campionati Europei di Vittel in Francia. La genovese dell’A.G.A insieme alle compagne Camilla Alberti ed Elisa Roner sale sul terzo gradino del podio battendo la Turchia 228-223. Finale dominata dal terzetto azzurro, i primi due parziali terminano 56-55 e 57-56, ma è nel terzo che l’Italia fa il vuoto con un 57-54 che regala ben cinque punti di vantaggio a sole sei frecce dalla fine. L’ultima volée finisce 58-58 e certifica il successo 228-223 delle azzurrine.

Soddisfazione per Erica Benzini anche per le sfide individuali. L’azzurrina è arrivata ad un passo dalle semifinali, battuta ai quarti 147-141 dalla britannica Layla Annison dopo i successi 147-143 sulla compagna di squadra Elisa Roner e 145-141 su Isabelle Carpenter (GBR). Il 2017 si conferma così un anno da favola per la genovese che dopo il titolo italiano Junior conquistato a Bari, si mette al collo anche la medaglia continentale.