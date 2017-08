Spezzino, VVF presenti per incidente: incendio tetto e soccorso a donna

SPEZIA. 14 AGO. Interventi dei vigili del fuoco nello spezzino. Oggi in località Acquasanta a Marola è avvenuto un incidente che ha coinvolto un autobus ed una vettura. Lo scontro, per fortuna, non ha avuto gravi conseguenze per i due conducenti ed i passeggeri ma i pompieri sono intervenuti per assistere polizia municipale e sanitari del 118. Traffico in tilt a Portovenere, tre persone trasferite in ospedale in codice giallo ed una in codice verde.

A Santo Stefano la squadra del distaccamento VVF di Brugnato ha invece spento l’incendio di un tetto, mentre sotto nel tratto di Via Carducci (sotto l’autostrada) un’altra squadra è intervenuta per il rogo di un deposito di materiali edili nel cantiere.

Alle 18 è quindi scattata un’emergenza sanitaria: nelle vicinanze dell’ortobotanico di Montemarcello una donna assieme alla figlioletta ha accusato un malore. Una delle squadre impegnate sull’incendio di Valeriano è stata deviata sul posto per soccorrere la donna, che è stata salvata e portata in ospedale.