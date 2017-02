Spezia-Trapani, formazione: Terzi torna disponibile

LA SPEZIA 18 FEB. Seduta di rifinitura bagnata ieri per lo Spezia di mister Di Carlo in vista della sfida casalinga contro il Trapani, in programma oggi, alle ore 15:00, sul terreno dell’ ‘Alberto Picco’.

Al termine dell’allenamento, il tecnico cassinate ha diramato la lista dei convocati tra cui torna capitan Terzi dopo le due giornate di squalifica. In lista assieme a lui anche Filippo De Col, costretto sette giorni fa ad abbandonare anzitempo la sfida di Vercelli per un fastidio muscolare. Ecco la lista dei 23 aquilotti che sfideranno i siciliani:

PORTIERI: 1.CHICHIZOLA, 12.PAGNINI, 33.VALENTINI A.

DIFENSORI: 3.VALENTINI N., 5.DE COL, 6.CECCARONI, 17. MIGLIORE, 19.TERZI, 20.DATKOVIC, 24.VIGNALI

CENTOCAMPISTI: 7.SCIAUDONE, 8.SIGNORELLI, 14.DJOKOVIC, 15.ERRASTI, 25.MAGGIORE, 30.PULZETTI

ATTACCANTI: 10.PICCOLO, 11.BAEZ, 18.OKEREKE, 21.FABBRINI, 23.PIU, 26.MASTINU, 29.GRANOCHE