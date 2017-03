Spezia, Terzi “Dobbiamo migliorare in trasferta”

LA SPEZIA 6 MAR. Alla ripresa dei lavori, è il capitano Claudio Terzi a presentarsi nella sala polifunzionale del “Bruno Ferdeghini” per fare il punto della situazione dopo il ko di Carpi: “In casa abbiamo ottenuto risultati importanti, ma lontano dal “Picco” non siamo riusciti ad ottenere quanto avremmo voluto, dobbiamo migliorare e cercare di dare ancora di più quando giochiamo lontano dalla Liguria; giocare in casa, davanti al nostro pubblico, sul nostro campo, ci aiuta a spingere di più e a cercare il gol con maggior convinzione e fiducia, ma questo deve avvenire anche lontano dal “Picco”.

A Carpi sapevamo che negli ultimi 30′ avremmo potuto dire la nostra, ma non siamo stati bravi a concretizzare le occasioni create, subendo un gol evitabile dopo nemmeno 60” di gioco, rete che abbiamo pagato a caro prezzo; dobbiamo essere più concentrati, non dare mai nulla per scontato e per un difensore è bene pensare sempre al peggio, preparandosi a qualunque evenienza, mettendosi sempre nelle condizioni di riparare ad un errore di un compagno.

Mancano ancora tante partite, siamo solo all’8° turno del girone di ritorno, la classifica è corta e può bastare una vittoria per superare anche tre-quattro squadre: siamo in piena corsa per i playoff, sicuramente non arrivarci vorrebbe dire aver fatto una stagione al di sotto delle nostre capacità.

Non è corretto paragonare la scorsa stagione a quella attuale, ogni campionato ha la propria storia, di certo sappiamo di dover portare a casa punti pesanti anche dalle trasferte, ma stiamo lavorando anche per quello.

Dipende sempre principalmente da noi, da come affrontiamo la partita, da ciò che mettiamo in campo, siamo una squadra che può combattere e vincere con tutti, ma per farlo dobbiamo curare i piccoli particolari, rimanere compatti e non perdere mai la concentrazione; sotto il profilo dei risultati siamo delusi e cercheremo di sfruttare le prossime giornate per migliorare la nostra classifica.

Fabbrini? Giocatore per noi importantissimo che ci permette di creare superiorità numerica in fase offensiva, permettendoci di scardinare difese chiuse come quella del Carpi.

L’Avellino? E’ reduce da una sconfitta pesante che ha sorpreso anche me, seppur per mano di un Perugia che dirà la propria per la promzione fino alla fine; dovremo evitare il più possibile gli errori e giocare con intensità fin dal fischio d’inizio.

In Serie B c’è tanto equilibrio, SPAL e Benevento ad una struttura importante hanno aggiunto calciatori di livello che si sono integrati subito, rafforzando ulteriormente un collettivo già valido; non credo che lo Spezia sia inferiore a queste squadre, ma al momento non dobbiamo pensare alla classifica, bensì a preparare al meglio la prossima partita, consci che questo Spezia lotterà fino alla fine per ottenere un posto nei playoff per il quarto anno consecutivo”.