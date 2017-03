Spezia, tegola per Piu: lesione del legamento peroneo

GENOVA 14 MAR. Tegola pesante per lo Spezia di Mimmo Di Carlo che perde per infortunio uno dei propri punti di forza: si tratta del giovane Alessandro Piu. Uno stop che non ci voleva per un giocatore che si stava esprimento ad ottimi livelli fino ad ora.

A seguito di trauma contusivo – distorsivo alla caviglia destra durante la rifinitura pre Avellino, gli esami strumentali eseguiti su Alessandro Piu hanno evidenziato per l’attaccante aquilotto una lesione del legamento peroneo astragalico anteriore, lesione parziale del legamento peroneo calcaneare, parziale disinserimento del legamento deltoideo. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo del caso.