Spezia, Sciaudone “Peccato per la mancata vittoria di Brescia”

LA SPEZIA 20 MAR. La sua rete in avvio aveva messo subito in discesa l’incontro per le Aquile, ma nella ripresa il gol di Mauri ha fissato il risultato sull’1 a 1, impedendo a Daniele Sciaudone di festeggiare con un successo il secondo gol stagionale: “Difficile dire perchè le vittorie esterne non arrivano, dato che noi stiamo mettendo veramente tanto impegno in quello che facciamo, cercando di imporre il nostro gioco in trasferta così come in casa; di certo gli episodi non girano a nostro favore e la gara odierna ne è un esempio palese, con la rete di Granoche incredibilmente non vista, episodio che abbiamo pagato a caro prezzo.

Dobbiamo continuare a lavorare, essere più cattivi in zona gol e chiudere prima le partite, ma anche in difesa dobbiamo essere più attenti, concedendo meno occasioni ai nostri avversari.

Era diverso tempo che non segnavo, ma dispiace davvero tanto non poter festeggiare i tre punti: cercherò di ripetermi nelle prossime giornate e speriamo che il finale sia differente”.