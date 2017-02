Spezia, ridotta la squalifica a Fabbrini

LA SPEZIA 24 FEB. La Corte Sportiva d’Appello della FIGC, III Sezione, ha accolto il ricorso della società aquilotta avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Diego Fabbrini in seguito all’espulsione rimediata nella gara di sabato scorso contro il Trapani, e, per l’effetto, ridotto la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara. Il calciatore salterà dunque la trasferta di Novara, ma tornerà a disposizione per la sfida all’Ascoli in programma martedì 28 febbraio alle ore 20:30 sul terreno del “Picco”.

Soddisfazione dunque per la società aquilotti che riescono a riavere il talento offensivo prima di quanto sperato.