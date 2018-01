Spezia-Palermo, Pessina: Stiamo crescendo

Ennesima prova da veterano per il giovane centrocampista aquilotto Matteo Pessina, che anche al cospetto della capolista Palermo ha dimostrato maturità e qualità

”La sosta non ha influito sulla nostra prova, siamo un gruppo coeso, ci conosciamo a memoria ed il breve periodo di pausa ci ha consentito di riposarci e tornare in campo ancora più forti e determinati; la gara di questa sera era difficile da sbagliare, si respirava un clima eccezionale, di fronte c’era la capolista, insomma, c’erano tutti gli ingredienti per fornire una grande prova.

Credo che il pareggio sia giusto per quanto si è visto, anche se a dire il vero noi abbiamo creato decisamente di più del Palermo, ma purtroppo non siamo riusciti a capitalizzare, quindi un pizzico di rammarico c’è; allo stesso tempo però è importante aver mosso la classifica contro la capolista, cogliendo un punto che ci consente di restare in zona playoff.





La coreografia? Curva fantastica, entrando in campo non riuscivo a staccare gli occhi dalla coreografia: mai vista da calciatore una cosa simile, è stata una grande emozione; i tifosi sono la nostra arma in più e questa unione può portarci davvero lontano.

Abbiamo un’identità ben definita, siamo pronti a giocarcela a viso aperto contro chiunque e vogliamo andare avanti così, migliorando sempre di più”.